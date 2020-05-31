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12:43   31 Мая 2020
Экономика

Французские металлурги опасаются конкуренции с российской сталью

Французские металлурги опасаются конкуренции с российской сталью

Металлургическим компаниям Франции грозят убытки из-за увеличения поставок российской стали в Европу, передает французское издание Le Figaro.

Вспышка коронавируса сильно отразилась на металлургической отрасли Франции. Многие компании столкнулись с падением уровня производства на фоне кризиса во французской экономике в условиях пандемии.

Основными потребителями стали во Франции были автозаводы и строительные площадки, которые приостановили свою деятельность из-за ограничительных мер, введенных в стране для борьбы с COVID-19, пишет издание "Политэксперт".

Европа стала закупать больше стали из России в последнее время, что вызвало у французских металлургов опасения по поводу конкуренции с российскими поставками. Они просят чиновников сократить квоты на импорт стали, а также ввести углеродный налог на импортную продукцию, что ослабит конкурентную среду на рынке для местных производителей.

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Автор: Яна Либерман
#сталь #кризис

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