The Hill: Вашингтону придется подружиться с Москвой

Американо-китайский раздор грозит США сложным испытанием, которое Вашингтон сможет преодолеть только при поддержке союзников. Одним из таковых, пусть и «неидеальным», может стать Россия. Такое мнение выразил глава аналитического центра Rideau Potomac Strategy Group Эрик Миллер в колонке The Hill.

По его словам, мировой «коронакризис» вывел Пекин и Вашингтон на путь к новой холодной войне. Китай имеет «солидный технический потенциал», что делает его сложным оппонентом для Соединенных Штатов. К тому же автор уверен, что на поддержку китайской стороны встанет Европа, которая все меньше доверяет американцам.

Десятилетия США, КНР и РФ поддерживают «очень четкие треугольные отношения» в соответствии с классическими теориями международных отношений, пишет Миллер. В 50-е годы прошлого столетия Китай и СССР стали союзниками, однако уже через 20 лет американский лидер Ричард Никсон попытался сблизиться с Поднебесной. Уже на пересечении тысячелетий президент России Владимир Путин нацелился на восстановление отношений с китайскими партнерами. А сейчас, как утверждает президент стратегической группы, Москва готова к «смене друзей».

В новой холодной войне американцам будет невыгодно бороться сразу с двумя сверхдержавами — Китаем и Россией, поэтому Белому дому важно пойти на сближение с Кремлем. Первым шагом, по мнению Миллера, должен стать порядок в договорной базе. Добиться его можно через исправление и отсев «неудачных» законопроектов.

Автор отдельно выделил «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA — Defending American Security from Kremlin Aggression Act) республиканца Линдси Грэма и демократа Боба Менендеса. Принятие закона хоть рассердит российскую сторону, но в действительности никакого урона стране не будет. Как пояснил автор, все дело в небольшом госдолге и богатых валютных резервах Российской Федерации.

Резюмируя рассуждения, Миллер указал, что Москва и Вашингтон вряд ли станут союзниками, однако страны все больше ощущают необходимость противодействовать Китаю. Правильный подход поможет США получить преимущество на политической арене; плюсов для России он не обозначил.