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12:36   31 Мая 2020
Экономика

Роскосмос запланировал испытания двух новых ракет на 2020 год

Роскосмос запланировал испытания двух новых ракет на 2020 год

Роскосмос испытает две новых ракеты в 2020 году, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко. 

Роскосмос также возобновит лунную программу в 2021 году, написал в Twitter Устименко. Россия планирует высадку космонавтов на Луну после 2028 года, ранее заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он рассказал, что наша страна не допустит приватизации Луны.

США осуществили 30 мая первый за последние девять лет пилотируемый пуск. Ракета-носитель Falcon 9 запустила к МКС космический корабль Crew Dragon. Устименко подчеркнул, что важно иметь две возможности долететь до станции, так как в космосе может случиться что угодно.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #ракеты #роскосмос

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