Джума: террористы ПНС начали шантажировать Россию, чтобы заручиться поддержкой Москвы

Боевики так называемого Правительства национального согласия Ливии пытаются "спасти имидж" под лавиной публикаций СМИ о социологах из РФ Максиме Шугалее и Самере Суэйфане. Спустя год после похищения ПНС "состряпали" неубедительное дело о "шпионаже".

Историей российских ученых Максима Шугалея и Самера Суэйфана всерьез заинтересовались на Ближнем Востоке. Судьбу россиян в Триполи обсуждают не только в социальных сетях, но и в крупных средствах массовой информации. Интерес к этому делу подогрел и недавно вышедший на экраны фильм "Шугалей".

Так называемое ПНС Ливии лишилось возможности отмалчиваться, тем более учитывая бурную деятельность турков в Триполи. Боевики так называемого Правительства национального согласия очень стараются казаться частью мирового сообщества и сейчас озабочены тем, как спасти репутацию, считает корреспондент ФАН Аббас Джума.

Пока не придумали ничего лучше, кроме как выпустить видеоролик под названием "Шугалей, история шпиона". Социологов, работавших в Триполи по приглашению Ливии, спустя год после похищения решили обвинить в шпионаже. Также сообщается, что Шугалей якобы долгое время отправлял "секретные отчеты" в Москву. Однако никаких доказательств этому в ролике нет, так как нельзя считать таковым публикацию в The New York Times, авторы которой не потрудились проверить представленную информацию и хоть чем-то ее подкрепить. К слову, в статье говорится о том, что служба безопасности ПНС якобы "изъяла отчеты" из гостиничного номера, где жил Шугалей. Но по какой-то причине не обнародовала их.

В чем конкретно была угроза безопасности Ливии, даже если предположить, что российские ученые вдруг решили заняться шпионажем, - неясно. Социологи встречались с сыном Каддафи Сейф аль-Исламом, однако он не является политической фигурой и вряд ли разговор с ним может навредить Ливии и нанести какой-то ущерб.

Федеральное агентство новостей отмечает, что версия со шпионажем была наспех состряпана, о чем говорит и то, что появилась она только сейчас, спустя более года после похищения российских ученых. До сих пор Максима Шугалея и Самера Суэйфана пытались обвинить во "вмешательстве" в несуществующие выборы (отметим, в Ливии нет даже конституции!), в сотрудничестве с сыном Каддафи, который не разыскивается и ни в чем не подозревается.

Зато за россиян потребовали выкуп. Не деньгами, а поддержкой. Через две недели после похищения россиян, 29 мая 2019 года с Фондом защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) связался глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри, который заявил, что социологов освободят в обмен на "помощь России", которая должна изменить позицию относительно ливийского кризиса и поддержать ПНС. Также стоит подчеркнуть, что в беседе с представителем ФЗНЦ аль-Мишри не обвинял россиян в шпионаже, а лишь говорил о "нарушении визового режима" и встрече с сыном Каддафи. На это аль-Мишри справедливо ответили, что социологи выполняли свою работу, а Сейф аль-Ислам ни в чем не подозревается и не является преступником. После этого триполитанский представитель опустился до откровенного шантажа.