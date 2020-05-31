Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Макаренко: блокировка Facebook «неудобных» Западу фото говорит о необходимости усилить Рунет

Макаренко: блокировка Facebook «неудобных» Западу фото говорит о необходимости усилить Рунет

 Нарколог назвал факторы, определяющие зависимость от табака

Нарколог назвал факторы, определяющие зависимость от табака
"Газпром" извлек выгоду из снижения прокачки газа через Польшу

"Газпром" извлек выгоду из снижения прокачки газа через Польшу

 Французские металлурги опасаются конкуренции с российской сталью

Французские металлурги опасаются конкуренции с российской сталью
Торжество демократии в США: грабежи, поджоги, мародерство, насилие...

Торжество демократии в США: грабежи, поджоги, мародерство, насилие...

 Энергетик Громов предрек поражение США в конкуренции на рынке СПГ

Энергетик Громов предрек поражение США в конкуренции на рынке СПГ
Макаренко: блокировка Facebook «неудобных» Западу фото говорит о необходимости усилить Рунет

Макаренко: блокировка Facebook «неудобных» Западу фото говорит о необходимости усилить Рунет

 Нарколог назвал факторы, определяющие зависимость от табака

Нарколог назвал факторы, определяющие зависимость от табака
"Газпром" извлек выгоду из снижения прокачки газа через Польшу

"Газпром" извлек выгоду из снижения прокачки газа через Польшу

 Французские металлурги опасаются конкуренции с российской сталью

Французские металлурги опасаются конкуренции с российской сталью
Торжество демократии в США: грабежи, поджоги, мародерство, насилие...

Торжество демократии в США: грабежи, поджоги, мародерство, насилие...

 Энергетик Громов предрек поражение США в конкуренции на рынке СПГ

Энергетик Громов предрек поражение США в конкуренции на рынке СПГ
12:35   31 Мая 2020
Армия

Джума: террористы ПНС начали шантажировать Россию, чтобы заручиться поддержкой Москвы

Джума: террористы ПНС начали шантажировать Россию, чтобы заручиться поддержкой Москвы

Боевики так называемого Правительства национального согласия Ливии пытаются "спасти имидж" под лавиной публикаций СМИ о социологах из РФ Максиме Шугалее и Самере Суэйфане. Спустя год после похищения ПНС "состряпали" неубедительное дело о "шпионаже".

Историей российских ученых Максима Шугалея и Самера Суэйфана всерьез заинтересовались на Ближнем Востоке. Судьбу россиян в Триполи обсуждают не только в социальных сетях, но и в крупных средствах массовой информации. Интерес к этому делу подогрел и недавно вышедший на экраны фильм "Шугалей". 

Так называемое ПНС Ливии лишилось возможности отмалчиваться, тем более учитывая бурную деятельность турков в Триполи. Боевики так называемого Правительства национального согласия очень стараются казаться частью мирового сообщества и сейчас озабочены тем, как спасти репутацию, считает корреспондент ФАН Аббас Джума. 

Пока не придумали ничего лучше, кроме как выпустить видеоролик под названием "Шугалей, история шпиона". Социологов, работавших в Триполи по приглашению Ливии, спустя год после похищения решили обвинить в шпионаже. Также сообщается, что Шугалей якобы долгое время отправлял "секретные отчеты" в Москву. Однако никаких доказательств этому в ролике нет, так как нельзя считать таковым публикацию в The New York Times, авторы которой не потрудились проверить представленную информацию и хоть чем-то ее подкрепить. К слову, в статье говорится о том, что служба безопасности ПНС якобы "изъяла отчеты" из гостиничного номера, где жил Шугалей. Но по какой-то причине не обнародовала их. 

В чем конкретно была угроза безопасности Ливии, даже если предположить, что российские ученые вдруг решили заняться шпионажем, - неясно. Социологи встречались с сыном Каддафи Сейф аль-Исламом, однако он не является политической фигурой и вряд ли разговор с ним может навредить Ливии и нанести какой-то ущерб.

Федеральное агентство новостей отмечает, что версия со шпионажем была наспех состряпана, о чем говорит и то, что появилась она только сейчас, спустя более года после похищения российских ученых. До сих пор Максима Шугалея и Самера Суэйфана пытались обвинить во "вмешательстве" в несуществующие выборы (отметим, в Ливии нет даже конституции!), в сотрудничестве с сыном Каддафи, который не разыскивается и ни в чем не подозревается.

Зато за россиян потребовали выкуп. Не деньгами, а поддержкой. Через две недели после похищения россиян, 29 мая 2019 года с Фондом защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) связался глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри, который заявил, что социологов освободят в обмен на "помощь России", которая должна изменить позицию относительно ливийского кризиса и поддержать ПНС. Также стоит подчеркнуть, что в беседе с представителем ФЗНЦ аль-Мишри не обвинял россиян в шпионаже, а лишь говорил о "нарушении визового режима" и встрече с сыном Каддафи. На это аль-Мишри справедливо ответили, что социологи выполняли свою работу, а Сейф аль-Ислам ни в чем не подозревается и не является преступником. После этого триполитанский представитель опустился до откровенного шантажа. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#ливия #триполи #пнс #Шугалей

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...