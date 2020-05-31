Минпросвещения внесло изменения в порядок приема детей в школу

Ряд нововведений ожидает российских родителей, чьи дети начинают обучение в школе в этом году.

Прием детей, чьи братья и сестры обучаются в этой же школе, по новым правилам осуществляется не позднее 1 февраля, говорится в проекте приказа. Кроме того, при приеме в школу родители ребенка должны будут предоставить в учреждение образования свидетельство о рождении, паспорт родителя, справку с места работы, а также заключение психолого-медико-педагогической комиссии, если таковое имеется у ребенка, сообщает "Российская газета".

Отказать в зачислении ребенка на обучение руководство школы может только в случае отсутствия свободных мест. Администрация учреждения обязана принять ребенка в школу через неделю после подачи документов.