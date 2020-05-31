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12:29   31 Мая 2020
Политика

Глава украинского меджлиса предложил Зеленскому выдворить русских из Крыма

Глава украинского меджлиса предложил Зеленскому выдворить русских из Крыма

Всех русских с территории Крыма необходимо выселить, к этому призвал глава запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа", бывший депутат Рады Рефат Чубаров.

Как рассказал Чубаров, с таким предложением он выступил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава организации считает, что в ближайшее время Киев должен потребовать от тех, кто поселился в Крыму после воссоединения с РФ, покинуть полуостров, или их выдворят. Чубаров пишет, что все, кто живет в Крыму с 2014 года, нарушили закон и должны быть немедленно "выдворены за пределы Украины", сообщает "ПолитНавигатор". 

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по результатам народного референдума, который провели в соответствии с правилами Устава ООН и международного права. Власти Киева не признают результаты выборов и считают их незаконными.

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #крым #рефат чубаров

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