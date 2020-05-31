Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Макаренко: блокировка Facebook «неудобных» Западу фото говорит о необходимости усилить Рунет

Макаренко: блокировка Facebook «неудобных» Западу фото говорит о необходимости усилить Рунет

 Нарколог назвал факторы, определяющие зависимость от табака

Нарколог назвал факторы, определяющие зависимость от табака
"Газпром" извлек выгоду из снижения прокачки газа через Польшу

"Газпром" извлек выгоду из снижения прокачки газа через Польшу

 Французские металлурги опасаются конкуренции с российской сталью

Французские металлурги опасаются конкуренции с российской сталью
Торжество демократии в США: грабежи, поджоги, мародерство, насилие...

Торжество демократии в США: грабежи, поджоги, мародерство, насилие...

 Энергетик Громов предрек поражение США в конкуренции на рынке СПГ

Энергетик Громов предрек поражение США в конкуренции на рынке СПГ
Макаренко: блокировка Facebook «неудобных» Западу фото говорит о необходимости усилить Рунет

Макаренко: блокировка Facebook «неудобных» Западу фото говорит о необходимости усилить Рунет

 Нарколог назвал факторы, определяющие зависимость от табака

Нарколог назвал факторы, определяющие зависимость от табака
"Газпром" извлек выгоду из снижения прокачки газа через Польшу

"Газпром" извлек выгоду из снижения прокачки газа через Польшу

 Французские металлурги опасаются конкуренции с российской сталью

Французские металлурги опасаются конкуренции с российской сталью
Торжество демократии в США: грабежи, поджоги, мародерство, насилие...

Торжество демократии в США: грабежи, поджоги, мародерство, насилие...

 Энергетик Громов предрек поражение США в конкуренции на рынке СПГ

Энергетик Громов предрек поражение США в конкуренции на рынке СПГ
12:13   31 Мая 2020
Общество

Профессор Демин предупредил о самых частых осложнениях у пациентов с коронавирусом

Профессор Демин предупредил о самых частых осложнениях у пациентов с коронавирусом

Сепсис и дыхательная недостаточность появляются у 36–40 процентов вылечившихся от нового типа пневмонии пациентов, сообщил профессор Андрей Демин.

Сердечная недостаточность встречается у каждого десятого переболевшего новым типом пневмонии, еще в семи процентах случаев наблюдаются нарушения свертываемости крови, рассказал профессор в беседе с корреспондентом "Парламентской газеты". Тяжелее всего заболевание протекает у пациентов, которые злоупотребляют табачными изделиями и алкогольными напитками, заключил профессор.

Российские врачи подтвердили 405 тыс. случаев коронавируса. Более 170 тыс. пациентов вылечились от нового типа пневмонии в российских больницах. Следить за течением коронавирусной инфекции в России можно на специальном портале стопкоронавирус.рф.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#профессор #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...