Профессор Демин предупредил о самых частых осложнениях у пациентов с коронавирусом

Сепсис и дыхательная недостаточность появляются у 36–40 процентов вылечившихся от нового типа пневмонии пациентов, сообщил профессор Андрей Демин.

Сердечная недостаточность встречается у каждого десятого переболевшего новым типом пневмонии, еще в семи процентах случаев наблюдаются нарушения свертываемости крови, рассказал профессор в беседе с корреспондентом "Парламентской газеты". Тяжелее всего заболевание протекает у пациентов, которые злоупотребляют табачными изделиями и алкогольными напитками, заключил профессор.

Российские врачи подтвердили 405 тыс. случаев коронавируса. Более 170 тыс. пациентов вылечились от нового типа пневмонии в российских больницах. Следить за течением коронавирусной инфекции в России можно на специальном портале стопкоронавирус.рф.