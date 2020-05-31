Экс-премьер Украины напомнил националистам страны об ее исконных территориях

Украинским националистам напомнили о том, какими являлись исконные территории их страны, бывший премьер Украины Николай Азаров и сенатор РФ Алексей Пушков.

Изначально в 1992 году Украина вошла в состав СССР, не имея в своем составе ряда городов: Одессы, Харькова, Донецка, Луганска, Херсона, Львова. Об этом информировал Азаров в своей соцсети.

"Новоиспеченные так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да еще и ценой десятков тысяч человеческих жизней", — подчеркнул он.

Пушков выразил свою солидарность с мнением Азарова, заявив, что Украина никогда не существовала в текущих границах. Он обозначил, что большевики и КПСС допустили большую ошибку, когда решили передать все обозначенные территории Украине, вместо того чтобы оставить за ней лишь ее "исконные земли".