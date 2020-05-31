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12:01   31 Мая 2020
Политика

Экс-премьер Украины напомнил националистам страны об ее исконных территориях

Экс-премьер Украины напомнил националистам страны об ее исконных территориях

Украинским националистам напомнили о том, какими являлись исконные территории их страны, бывший премьер Украины Николай Азаров и сенатор РФ Алексей Пушков.

Изначально в 1992 году Украина вошла в состав СССР, не имея в своем составе ряда городов: Одессы, Харькова, Донецка, Луганска, Херсона, Львова. Об этом информировал Азаров в своей соцсети.

"Новоиспеченные так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да еще и ценой десятков тысяч человеческих жизней", — подчеркнул он.

Пушков выразил свою солидарность с мнением Азарова, заявив, что Украина никогда не существовала в текущих границах. Он обозначил, что большевики и КПСС допустили большую ошибку, когда решили передать все обозначенные территории Украине, вместо того чтобы оставить за ней лишь ее "исконные земли".

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #алексей пушков #николай азаров

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