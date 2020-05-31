Альгис Микульскис: фильм-подделка ПНС о Шугалее стал инструментом давления на Россию

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии накануне опубликовало видеоролик под названием "Максим Шугалей, история шпиона". Боевики ПНС попытались оправдаться за похищение ученых из РФ, обвинив их в шпионаже.

Российских социологов, работавших в Триполи по приглашению Ливии, похитили более года назад и поместили в частную тюрьму "Митига". Никаких обвинений им предъявлено не было. После фильма "Шугалей" подконтрольные главе ПНС Файезу Сарраджу террористы выпустили трехминутный ролик, который размещен на видеохостинге YouTube, который любезно предоставил информационную площадку похитителям, что вполне можно рассматривать как пособничество международным террористам.

В ролике идет речь о том, что российские социологи якобы занимались в Ливии шпионажем. Как отмечает корреспондент Федерального агентства новостей Альгис Микульскис, сотрудники спецслужб полковника Каддафи считались профессионалами во всем мире. Однако подобное заявление говорит о том, что те времена канули в Лету.

"Что ж вы так опустились-то «в сравнении»? Или вас опустили, а вы не сопротивлялись? Обвинять в шпионаже социологов, которые приехали в страну по ее же приглашению, чтобы проводить заказанные ею же исследования общественного мнения — это что угодно, но не профессионализм!", - отмечает Микульскис.

Российские социологи встречались с рядовым теперь уже гражданином Ливии Сейфом аль-Ислам Каддафи, который давно отошел от политических дел. Именно поэтому их обвинили в "шпионаже". Корреспондент ФАН отмечает, что триполитанские боевики, захватив российских социологов, решили таким образом заполучить инструмент давления на Россию. Это подтверждает и опубликованная Фондом защиты национальных ценностей запись разговора с триполитанскими "властями".

Беседа представителя ФЗНЦ Юнеса Абазида с главой "высшего государственного совета ПНС" Халедом аль-Мишри состоялась вскоре после похищения российских социологов. Инициатором разговора выступила триполитанская сторона.

В диалоге явно прослеживается, что ПНС решили шантажировать Россию. Халед аль-Мишри заявил, что Саррадж желает посетить РФ и встретиться с президентом Владимиром Путиным, чтобы "выйти с этой встречи с заявлением, что Москва за легитимность и за решение Совета безопасности ООН.

Юнес Абазид отметил, что РФ занимает позицию нейтралитета и не может выступать ни на чьей стороне. Кроме того, общественная организация, коей является Фонд защиты национальных ценностей, не может лоббировать встречу с президентом РФ.