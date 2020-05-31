Россиян ожидают нововведения в соцвыплатах и ипотечном кредитовании

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11:56   31 Мая 2020
Экономика

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Вступающие в силу с июня 2020 года в России новые законы и прочие нормативные документы коснутся пенсий, пособий, ипотеки, а также банковского "роуминга", передает издание "Экономика сегодня".

Ряд российских пенсионеров смогут рассчитывать на прибавку к пенсии с июня. К ним относятся граждане, получающие страховую пенсию по старости, которым в мае исполнилось 80 лет, пенсионеры, оформившие доплату за иждивенцев, те, кто переехал на ПМЖ в регион, где действует более высокий региональный коэффициент надбавок, а также пенсионеры, уволившиеся с работы в мае.

Российские семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, в которых доход на человека ниже прожиточного минимума, смогут претендовать на дополнительные ежемесячные выплаты. На каждого ребенка от 3 до 16 лет также будет начислено пособие в размере 10 тысяч рублей, сообщает "Экономика сегодня".

Изменения коснутся и внутрибанковских переводов, которые теперь не будут облагаться комиссией, если карта получателя выдана в другом регионе РФ. Ипотеку с июня можно будет оформить онлайн. Для заключения договора используется электронная подпись.

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Автор: Ирина Большунова
#пенсии #ипотека #пособия

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