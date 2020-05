Торжество демократии в США: грабежи, поджоги, мародерство, насилие...

Происходящее в последние дни в США все более напоминает пир во время чумы. Наиболее экзальтированные комментаторы сравнивают «протесты Джорджа Флойда» (George Floyd protests) с киевским майданом образца 2014 года. Особенно упирая на то, что они распространились уже на все Соединенные Штаты — по сообщению CNN, к утру 31 мая протесты охватили на менее 25 городов.

Действительно, начавшись фактически у Великих Озер на границе с Канадой, беспорядки за несколько дней добрались до Голливуда на западном побережье страны. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в округе Лос-Анджелес после того, как власти города взмолились о помощи — в город введена Нацгвардия. Во многих городах Калифорнии объявлен комендантский час, Нацгвардия переведена в режим готовности для реагирования на беспорядки в Сан-Франциско.

К настоящему времени разграблены тысячи торговых точек — от крохотных табачных ларьков и магазинчиков, торгующих спиртным, до магазинов Apple и Louis Vuitton в том же Портленде (штат Орегон). Заодно сожгли и городской суд.

Все происходящее в США, сегодня роднит с вооруженным переворотом на Украине шесть лет назад ровно одно слово — «протесты». Остальное кардинально отличается.

Во-первых, никто не летит в Миннеаполис, Лос-Анджелес или Портленд раздавать протестующим печеньки. И уж тем более ни один политик за пределами США не выражает поддержку протестующим гражданам США. Мало того, сами «протэстувальныкы» вовсе не выдвигают требований убрать Трампа с его пророссийской политикой и вернуть политический курс США в лоно «истинно западных ценностей».

На самом деле участники беспорядков вообще никаких внятных требований не выдвигают. Наказать офицера, прижавшего коленом шею впоследствии погибшего Флойда? Так он арестован, идет следствие, и даже дотла сожженный Миннеаполис этот процесс не ускорит. Не третировать этнические меньшинства? Так ведь половина полиции в США — лица афроамериканской наружности, а прав у них сегодня реально больше, чем у других. По крайней мере белый американец, если он не сексуальный извращенец, не может апеллировать к властям и СМИ, ссылаясь на цвет кожи, в случае увольнения или отказа в приеме на работу — это как раз привилегия любых меньшинств, в т.ч. и афроамериканких.

Да что там говорить, если даже до России дошел этот лингвогеноцид и слова «негр» и «чернокожий» исключены из употребления!

Подобное бездумное (и безумное) копирование навязываемых американскими политиками штампов приводит к непониманию происходящего и попыткам даже ставить в пример американских протестующих — вот, мол, как следует отвечать на притеснения властей.

А на самом деле все обстоит с точностью до наоборот. На улицах нет никаких политических организованных протестов, имеющих целью изменить законы США, общественно-экономический строй и/или направление развития страны. По сути, бандам мародеров, хулиганов и просто люмпенов глубоко начхать на Трампа, коронавирус, политику и права афроамериканцев.

Перед нами американский бунт — бессмысленный и беспощадный. Поддержанный и всячески распространяемый руководством демократической партии США. Поддержку которому публично выразил тот же кандидат в президенты Джо Байден. Он сообщил, что пребывает «в ярости» после сообщений Трампа.

Хотя президент США в Twitter всего лишь написал, что «мы возьмем (ситуацию) под контроль, но когда начнется мародерство, начнется стрельба», и пообещал ввести в Миннеаполис гвардию, если мэр не возьмет ситуацию под контроль.

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!