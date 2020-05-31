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11:33   31 Мая 2020
Экономика

Энергетик Громов предрек поражение США в конкуренции на рынке СПГ

Энергетик Громов предрек поражение США в конкуренции на рынке СПГ

На рынке сжиженного природного газа сейчас идет война за удержание позиций на фоне низких цен и падения спроса. Эксперты сообщают, что Россия в состоянии выдержать конкуренцию, но США и Австралия могут пострадать.

По аналогии с событиями на нефтяном рынке, пандемия обрушила цены на СПГ, а спрос на него остается нестабильным. Мировое потребление газа за первый квартал 2020 года упало на 3%, и к концу года падение составит 5%, что произойдет впервые за 10 лет, пишет РИА Новости.

Дисбаланс на рынке СПГ значительно усилился, несмотря на рост объема торговли в течение января-марта и сокращение импорта трубопроводного газа. По данным компании "Новатэк" за апрель, торговля увеличилась на 13% до общего уровня в 101 млн тонн.

США, чьи проекты ориентируются на рыночные условия, могут пострадать, оказавшихся в заложниках экономики поставок. Еще в начале года американские заводы работали на пике производительности. Сейчас же, с условием затрат и завышенной стоимости, страна не сможет осилить положительную динамику, отметил главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #газ #спг

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