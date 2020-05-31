Макаренко: блокировка Facebook «неудобных» Западу фото говорит о необходимости усилить Рунет

Американская соцсеть Facebook и принадлежащий ей Instagram регулярно блокируют страницу известного российского колориста исторических фотографий Ольги Ширниной. По ее мнению, причина — в «неудобных» Западу фотографиях Второй мировой войны.

Одна из главных специалистов по превращению черно-белых изображений в цветные опасается, что Facebook и Instagram могут заблокировать ее навсегда. Недавно Ширнина раскрасила новую фотографию. На снимке изображена церемония возложения венков в Варшаве в 1939 году: за несколько месяцев до того, как нацистская Германия вторглась в Польшу.

Колорист считает, что такое изображение приведет к очередной блокировке ее аккаунта.

В сентябре 2019 года Instagram удалил раскрашенную фотографию, на которой изображена встреча Генриха Гиммлера с послом Германии в Польше Гансом-Адольфом фон Мольтке в 1939 году. После этого еще несколько цветных фотографий Ширниной были удалены из Facebook и Instagram.

Апогеем ситуации стала блокировка аккаунта Ширниной после того, как она выложила фотографию двух нацистских военных во время боев на Украине. При этом на изображении не видно какой-либо нацистской символики. Колориста снова предупредили, что она нарушила правила Facebook. Она обжаловала решение американской соцсети, и это, по ее словам, была «первая и последняя успешная апелляция».

«В целях предотвращения и устранения реального вреда мы не разрешаем присутствие в Facebook каким-либо организациям или частным лицам, которые заявляют о насильственной миссии или участвуют в насилии. Мы также удаляем контент, который выражает поддержку или похвалу группам, лидерам или отдельным лицам, вовлеченным в эту деятельность», — гласит политика Facebook.

Однако ни одна из подписей к цветным фотографиям Ширниной не содержит политических комментариев и, тем более, экстремистских призывов. Она часами раскрашивает исторические фотографии «исключительно для удовольствия». О колористе знают ведущие новостные и художественные веб-сайты по всему миру.

В начале мая ее аккаунт Facebook заблокировали почти на неделю — на этот раз за публикацию цветной версии легендарной фотографии Евгения Халдея, на которой советские солдаты поднимают флаг над Рейхстагом в 1945 году. Апелляцию Ширниной на это решение отклонили.

Колорист не понимает, какие именно изображения могут привести к блокировке ее аккаунта навсегда.

«Я работаю с реальными историческими фотографиями, и они не могут быть исправлены!» — пишет Ширнина у себя на странице.

Подобного рода ситуации говорят о необходимости усовершенствование Рунета, считает общественник и блогер Эрнест Макаренко. В беседе с корреспондентом «Политики сегодня» он назвал «безобразием» блокировку «неудобных» Западу исторических фотографий.

«Мы работаем на чужой площадке. По сути, вражеской, не имея своей площадки. Надо создавать свой продукт, который будет пользоваться интересом за рубежом. Тогда мы будем диктовать свои условия», — подчеркнул эксперт.

Сейчас остается только уповать на то, что МИД РФ, Роскомнадзор и крупные СМИ будут предъявлять претензии Facebook, отметил Макаренко.

«Пока мы не создали свое, надо жестко требовать соблюдать наши интересы. Они официально работают здесь и не подчиняются нашим законам. Нам не интересно, что происходит у них. Работаете здесь — соблюдайте закон российский. Их оштрафовали недавно за несоблюдение наших законов, но этого недостаточно. Они зарабатывают огромные деньги, значит можно их заставить подчиниться нашему законодательству», — убежден собеседник ПС.

Напомним, в феврале 2020 суд оштрафовал компании Facebook и Twitter на четыре миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян. Обе американские компании штрафы так и не выплатили.