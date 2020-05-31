Пострадавшие от турков жители Сирии остановили патруль РФ, чтобы обратиться за помощью

Жители Сирии, пострадавшие от действий турецких военных и подконтрольных Анкаре формирований на севере страны, организовали акцию, чтобы обратиться за помощью к российским военным полицейским.

Инцидент случился на территории, находящейся недалеко от места проведения турецкой операции "Источник мира", в северной части Сирии. Накануне в населенном пункте Телль Таувилля, что в провинции Хасака, жители собрались на пути следования патруля российской военной полиции. Об этом пишет "Русская весна".

Колонна российского патруля остановилась, чтобы выяснить, по какому поводу собрались мирные жители. Начальнику военного патруля РФ собравшиеся рассказали, что организовали собрание специально для встречи с россиянами.

Местные жители отметили, что подконтрольные туркам незаконные вооруженные формирования не пропускают граждан САР на принадлежащие им территории, поджигают поля с сельскохозяйственными культурами, угоняют домашнюю скотину и мародерствуют, разграбляя хозяйства. Российские военные в свою очередь пообещали оказать содействие в решении этого вопроса с представителями Турции.