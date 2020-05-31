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10:56   31 Мая 2020
Общество

Песков сообщил, что потерял обоняние в период заболевания COVID-19

Песков сообщил, что потерял обоняние в период заболевания COVID-19

Своими необычными симптомами во время заболевания коронавирусом поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он сообщил о том, что частично COVID-19 ощущается как грипп. Все начинается не так серьезно. В день, когда политик предположил заболевание, он занимался спортом и бегал семь километров, испытывая прилив сил. Об этом он информировал во время программы "Москва. Кремль. Путин". После этого дня у него поднялась температура.

"Совершенно необычные ощущения, когда ты теряешь обоняние и вкус… клубнику от курицы вы не сможете отличить", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

На сегодняшний день в России выявлено 405 843 пациента с COVID-19 в 85 регионах страны. 

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Автор: Борис Нестеров
#россия #песков #коронавирус

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