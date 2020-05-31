В России с коронавирусом за сутки скончались 138 человек

Оперштаб сообщает, что за последние сутки полностью от коронавируса вылечились 4414 человек.

Всего за время пандемии скончались 4693 человека с подтвержденным коронавирусом нового типа. За последние сутки по всей стране было зафиксировано 138 летальных исходов у пациентов. Информацию об этом приводит оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в стране. 4414 человек были выписаны домой полностью здоровыми.

В России на 31 мая зафиксировано 405 843 человека с подтвержденным COVID-19. По официальным данным за сутки заболело в 84 регионах 9268 человек.