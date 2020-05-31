Власти выделят более 240 миллионов рублей на поддержку петербургского бизнеса

Санкт-Петербург получит дополнительные средства из федерального бюджета в размере 241,7 миллиона рублей на оказание помощи малому и среднему бизнесу в условиях кризиса, вызванного вспышкой COVID-19, сообщает пресс-служба Смольного.

Пандемия коронавируса и введенные для борьбы с ней ограничения нанесли сильный урон по экономике России. Закрытие государственных границ и приостановка работы многих предприятий на фоне режима самоизоляции стали причиной возникновения убытков в большинстве отраслей.

Государство осуществляет меры по поддержке пострадавшего бизнеса. Власти приняли решение выделить более 240 миллионов рублей Петербургу на помощь предпринимателям, оказавшимся в трудном финансовом положении из-за коронавирусной инфекции.

Городской бюджет также направил на поддержку бизнеса более 270 миллиардов рублей. Средства пойдут на предоставление льгот, адресных выплат субъектам МСП и прочие меры, которые помогут петербургским бизнесменам преодолеть потрясения, вызванные коронавирусной инфекцией.