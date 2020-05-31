Российские врачи подтвердили 9268 случаев коронавируса за сутки

Лечение от коронавируса в России за прошедшие сутки начали 9268 человек в 84 регионах страны, сообщили в оперштабе.

Заболевание протекает бессимптомно у 40 процентов новых пациентов с COVID-19, уточнили в оперштабе. Порядка 10,6 млн тестов на обнаружение коронавирусной инфекции провели отечественные специалисты среди россиян. Всего случаи заболевания коронавирусом подтвердили в 85 российских регионах.

Положительный результат теста на COVID-19 в России получили 405 тыс. человек. Российские врачи вылечили от нового типа пневмонии и выписали из больниц уже более 171 тыс. пациентов. Отслеживать актуальные данные о коронавирусной инфекции в РФ можно на созданном при поддержке правительства специальном портале стопкоронавирус.рф.