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10:45   31 Мая 2020
Общество

Российские врачи подтвердили 9268 случаев коронавируса за сутки

Российские врачи подтвердили 9268 случаев коронавируса за сутки

Лечение от коронавируса в России за прошедшие сутки начали 9268 человек в 84 регионах страны, сообщили в оперштабе.

Заболевание протекает бессимптомно у 40 процентов новых пациентов с COVID-19, уточнили в оперштабе. Порядка 10,6 млн тестов на обнаружение коронавирусной инфекции провели отечественные специалисты среди россиян. Всего случаи заболевания коронавирусом подтвердили в 85 российских регионах.

Положительный результат теста на COVID-19 в России получили 405 тыс. человек. Российские врачи вылечили от нового типа пневмонии и выписали из больниц уже более 171 тыс. пациентов. Отслеживать актуальные данные о коронавирусной инфекции в РФ можно на созданном при поддержке правительства специальном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Яна Либерман
#россия #коронавирус

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