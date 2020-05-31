Около 70% мест в мини-отелях и пансионатах Крыма забронированы до сентября 2020 года

Номера в мини-отелях и пансионатах Республики Крым забронированы на 70% до сентября 2020 года. Их ценовая политика осталась на уровне 2018-2019 годов. Об этом информировала председатель региональной Ассоциации малых отелей Наталья Стамбульникова.

Она сообщила, что обычно основной поток туристов в республике приходится на июль-август. И хоть сейчас места забронировали на 70%, АСМОК ожидает новых туристов, которые прибудут отдыхать из-за заграницы. Об этом сообщает ТАСС.

"Они сейчас выжидают, чтобы понять, когда точно откроют Крым. Как только назовут дату, тогда спрос на отдых у нас возрастает", — обозначила она.

150 отелей, входящих в ассоциацию, не завышают цены на отдых в 2020 году. Владельцы отелей произведут дополнительные закупки необходимых средств личной защиты в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.