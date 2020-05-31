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10:15   31 Мая 2020
Общество

Италия предложила учредить День солидарности с РФ

Италия предложила учредить День солидарности с РФ

Итальянская благотворительная ассоциация "Помогите нам спасти детей" предложила учредить День солидарности с РФ из-за оказанной стране помощи со стороны России в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил ее глава Эннио Бордато.

Глава организации Бордато обозначил, что они направили письма мэрам порядка 90 городов итальянской области Ломбардия, а также руководителям фракций в двух палатах национального парламента. Об этом информирует РИА Новости.

"Эта великая страница солидарности обеих стран не должна быть забыта", — подчеркнул президент ассоциации.

Он обратил внимание, что и до пандемии коронавирусной инфекции Россия помогала Италии в непростые периоды для страны: во время землетрясения в Мессине, спасения дирижабля Умберто Нобиле, землетрясения в Аквиде, а также наводнения в Венеции.

Он попросил мэров провинций Брешия и Бергамот поддержать его инициативу через избранных на их территории парламентариев.

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Автор: Василий Пименов
#россия #италия #коронавирус

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