Замглавы ИНЭ: Германия не допустит ликвидации «Северного потока — 2»

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2» в ходе телефонной беседы. Ранее Меркель выступала против американских санкций США, введенных в отношении европейских компаний-участников строительства газопровода.

Санкции включали блокировку американских активов, запрет на операции с теми, кто вошел в санкционный список, а также запрет на въезд в Соединенные Штаты. В начале мая правительство Германии заявило о своей поддержке проекта строительства «Северный поток — 2» и надежде на реализацию проекта.

Власти страны заявили, что продолжат поддерживать компании, участвующие в строительстве «СП — 2». Российский лидер Владимир Путин анонсировал запуск трубопровода в конце текущего года.

Ранее американский посол в Германии сообщил, что в стране обсуждаются новые санкции против «Северный поток — 2», причем их одобряют и республиканцы, и демократы. В США рассчитывают не допустить ввод газопровода в эксплуатацию. При этом на днях принадлежащий «Газпрому» трубоукладчик «Академик Черский» выдвинулся в сторону недостроенного участка трубопровода.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал газ энергетическим будущим Германии. США же вмешиваются в суверенные дела европейского государства и диктуют ему условия, подчеркнул эксперт.

«ФРГ постепенно отказывается от угольной и атомной энергетики в пользу экологии – это означает, что базовым энергоносителем для выработки электроэнергии становится газ. Возобновляемые источники слишком ненадежны, они вынуждают искать более дешевую и стабильную компенсацию в пиковые часы потребления. Газ – это энергетическое будущее Германии»

Соединенные Штаты стремятся поставить крест на планах построения энергосистемы Германии, которые расписаны до 2038 года, когда в стране закроются все угольные шахты, подчеркнул специалист.

«Американцы, будто слон в посудной лавке, влезли в суверенные дела европейского государства и диктуют ему условия. Но они просчитались, когда решили, что Германия в своей реакции уподобится вечно лояльной Польше. Берлин ответит противодействием».

По словам специалиста, если новых глобальных катаклизмов не произойдет, к концу этого года «Северный поток — 2» не просто будет достроен, а одну из его ниток уже запустят в эксплуатацию.