Правоохранители Миннеаполиса использовали слезоточивый газ против представителей СМИ

Правоохранительные органы после разгона митингующих в Миннеаполисе применили слезоточивый газ в отношении сотрудников телеканала VICE и РИА Новости.

После расхода толпы и отбытия американских стражей порядка представители СМИ с одобрения полицейских остались на территории заправочной станции вместе с владельцами заправки и помогающими осуществлять охрану предприятия гражданами. Затем к заправке прибыл микроавтобус с правоохранителями, которые навели свое служебное оружие на людей и выступили с требованием, чтобы все зашли в помещение станции. Об этом сообщает РИА Новости.

Игнорируя слова корреспондентов, что они являются представителями средств массовой информации, и демонстрацию документов, двое офицеров использовали слезоточивый спрей в отношении сотрудников СМИ.