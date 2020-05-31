Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Около 70% мест в мини-отелях и пансионатах Крыма забронированы до сентября 2020 года.

Около 70% мест в мини-отелях и пансионатах Крыма забронированы до сентября 2020 года.

 Специалисты РФПИ назвали возможную дату поступления в больницы лекарства от COVID-19

Специалисты РФПИ назвали возможную дату поступления в больницы лекарства от COVID-19
Правоохранители Миннеаполиса использовали слезоточивый газ против представителей СМИ

Правоохранители Миннеаполиса использовали слезоточивый газ против представителей СМИ

 Захарову ужаснули происходящие в США события после убийства Джорджа Флойда

Захарову ужаснули происходящие в США события после убийства Джорджа Флойда
Италия предложила учредить День солидарности с РФ

Италия предложила учредить День солидарности с РФ

 S&P Global Platts: встреча министров ОПЕК+ может пройти 4 июня

S&P Global Platts: встреча министров ОПЕК+ может пройти 4 июня
Около 70% мест в мини-отелях и пансионатах Крыма забронированы до сентября 2020 года.

Около 70% мест в мини-отелях и пансионатах Крыма забронированы до сентября 2020 года.

 Специалисты РФПИ назвали возможную дату поступления в больницы лекарства от COVID-19

Специалисты РФПИ назвали возможную дату поступления в больницы лекарства от COVID-19
Правоохранители Миннеаполиса использовали слезоточивый газ против представителей СМИ

Правоохранители Миннеаполиса использовали слезоточивый газ против представителей СМИ

 Захарову ужаснули происходящие в США события после убийства Джорджа Флойда

Захарову ужаснули происходящие в США события после убийства Джорджа Флойда
Италия предложила учредить День солидарности с РФ

Италия предложила учредить День солидарности с РФ

 S&P Global Platts: встреча министров ОПЕК+ может пройти 4 июня

S&P Global Platts: встреча министров ОПЕК+ может пройти 4 июня
9:53   31 Мая 2020
Политика

Правоохранители Миннеаполиса использовали слезоточивый газ против представителей СМИ

Правоохранители Миннеаполиса использовали слезоточивый газ против представителей СМИ

Правоохранительные органы после разгона митингующих в Миннеаполисе применили слезоточивый газ в отношении сотрудников телеканала VICE и РИА Новости.

После расхода толпы и отбытия американских стражей порядка представители СМИ с одобрения полицейских остались на территории заправочной станции вместе с владельцами заправки и помогающими осуществлять охрану предприятия гражданами. Затем к заправке прибыл микроавтобус с правоохранителями, которые навели свое служебное оружие на людей и выступили с требованием, чтобы все зашли в помещение станции. Об этом сообщает РИА Новости.

Игнорируя слова корреспондентов, что они являются представителями средств массовой информации, и демонстрацию документов, двое офицеров использовали слезоточивый спрей в отношении сотрудников СМИ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#политика #слезоточивый газ #Миннеаполис

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...