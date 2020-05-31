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9:46   31 Мая 2020
Политика

Захарову ужаснули происходящие в США события после убийства Джорджа Флойда

Захарову ужаснули происходящие в США события после убийства Джорджа Флойда

События, происходящие в США после убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда, вызывают сострадание и ужас, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, видеокадры, которые облетели весь мир, заставляют ужасаться и сострадать народу, который "раздираем такими жуткими противоречиями". Спикер МИД РФ отметила, что искренне сопереживает жителям США из-за случившегося. Захарова подчеркнула, что США считали проблему давно решенной, но лидерство в правочеловеческой сфере, которое они сами себе приписали, оказалось не лидерством.

Также спикер министерства напомнила, что два года назад Вашингтон вышел из Совета по правам человека (СПЧ) ООН, и теперь становится ясно, что внутри самого государства не все гладко, передает ТАСС.

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Автор: Илья Романович
#сша #мид рф #мария захарова

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