S&P Global Platts: встреча министров ОПЕК+ может пройти 4 июня
Министр энергетики Алжира Мохаммед Аркаб предложил своим коллегам из стран-участниц ОПЕК+ перенести встречу на 4 июня, сообщает S&P Global Platts.
Будущее собрание будет первым после заключения новой сделки по сокращению добычи нефти. Инициатива о переносе даты принадлежит Мохамеду Аркабу, министру президенту энергетики Алжира и президенту конференции ОПЕК в 2020 году. Министр отметил в своем письме, адресованному коллегам, что обсуждал эту идею с несколькими коллегами.
Предполагается, что в первую очередь пройдет встреча глав профильных ведомств, а после него будет предложено собрать заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Если такой сценарий осуществится, то данные о состоянии нефтяного рынка будут недоступны некоторое время, пишет издание.
Во время встречи министры составят программу поставок нефти на июль 2020 года и объявят ее для поставщиков не позднее окончания первой недели июня.