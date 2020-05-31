Министр энергетики Алжира Мохаммед Аркаб предложил своим коллегам из стран-участниц ОПЕК+ перенести встречу на 4 июня, сообщает S&P Global Platts.

Будущее собрание будет первым после заключения новой сделки по сокращению добычи нефти. Инициатива о переносе даты принадлежит Мохамеду Аркабу, министру президенту энергетики Алжира и президенту конференции ОПЕК в 2020 году. Министр отметил в своем письме, адресованному коллегам, что обсуждал эту идею с несколькими коллегами.

Предполагается, что в первую очередь пройдет встреча глав профильных ведомств, а после него будет предложено собрать заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Если такой сценарий осуществится, то данные о состоянии нефтяного рынка будут недоступны некоторое время, пишет издание.

Во время встречи министры составят программу поставок нефти на июль 2020 года и объявят ее для поставщиков не позднее окончания первой недели июня.