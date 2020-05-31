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 S&P Global Platts: встреча министров ОПЕК+ может пройти 4 июня

S&P Global Platts: встреча министров ОПЕК+ может пройти 4 июня
9:44   31 Мая 2020
Экономика

S&P Global Platts: встреча министров ОПЕК+ может пройти 4 июня

S&P Global Platts: встреча министров ОПЕК+ может пройти 4 июня

Министр энергетики Алжира Мохаммед Аркаб предложил своим коллегам из стран-участниц ОПЕК+ перенести встречу на 4 июня, сообщает S&P Global Platts.

Будущее собрание будет первым после заключения новой сделки по сокращению добычи нефти. Инициатива о переносе даты принадлежит Мохамеду Аркабу, министру президенту энергетики Алжира и президенту конференции ОПЕК в 2020 году. Министр отметил в своем письме, адресованному коллегам, что обсуждал эту идею с несколькими коллегами.

Предполагается, что в первую очередь пройдет встреча глав профильных ведомств, а после него будет предложено собрать заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Если такой сценарий осуществится, то данные о состоянии нефтяного рынка будут недоступны некоторое время, пишет издание.

Во время встречи министры составят программу поставок нефти на июль 2020 года и объявят ее для поставщиков не позднее окончания первой недели июня.

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Автор: Яна Либерман
#нефть #кризис #опек

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