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 S&P Global Platts: встреча министров ОПЕК+ может пройти 4 июня

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Около 70% мест в мини-отелях и пансионатах Крыма забронированы до сентября 2020 года.

Около 70% мест в мини-отелях и пансионатах Крыма забронированы до сентября 2020 года.

 Специалисты РФПИ назвали возможную дату поступления в больницы лекарства от COVID-19

Специалисты РФПИ назвали возможную дату поступления в больницы лекарства от COVID-19
Правоохранители Миннеаполиса использовали слезоточивый газ против представителей СМИ

Правоохранители Миннеаполиса использовали слезоточивый газ против представителей СМИ

 Захарову ужаснули происходящие в США события после убийства Джорджа Флойда

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Италия предложила учредить День солидарности с РФ

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 S&P Global Platts: встреча министров ОПЕК+ может пройти 4 июня

S&P Global Platts: встреча министров ОПЕК+ может пройти 4 июня
9:12   31 Мая 2020
Политика

Илон Маск заявил, что человечеству стоит гордиться запуском корабля Crew Dragon

Илон Маск заявил, что человечеству стоит гордиться запуском корабля Crew Dragon

Человечеству стоит гордиться запуском корабля Crew Dragon к МКС, заявил глава SpaceX Илон Маск.

По словам Маска, корабль был создан людьми и для людей, поэтому человечество может гордиться таким достижением. Изобретатель отметил, что запуск ракеты найдет отклик у тех, кто является исследователем в душе. Он также признался, что его переполняют эмоции. По словам предпринимателя, миссия станет первым шагом на пути к мультипланетной цивилизации, частью которой будет человек, сообщает РИА Новости

30 мая корабль Crew Dragon отправился на орбиту вместе с астронавтами NASA Бобом Бенкеном и Дагом Херли, которые 31 мая должны пристыковаться к МКС.

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Автор: Яна Либерман
#falcon 9 #илон маск #crew dragon

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