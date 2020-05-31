Илон Маск заявил, что человечеству стоит гордиться запуском корабля Crew Dragon

Человечеству стоит гордиться запуском корабля Crew Dragon к МКС, заявил глава SpaceX Илон Маск.

По словам Маска, корабль был создан людьми и для людей, поэтому человечество может гордиться таким достижением. Изобретатель отметил, что запуск ракеты найдет отклик у тех, кто является исследователем в душе. Он также признался, что его переполняют эмоции. По словам предпринимателя, миссия станет первым шагом на пути к мультипланетной цивилизации, частью которой будет человек, сообщает РИА Новости.

30 мая корабль Crew Dragon отправился на орбиту вместе с астронавтами NASA Бобом Бенкеном и Дагом Херли, которые 31 мая должны пристыковаться к МКС.