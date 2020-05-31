Специалисты РФПИ назвали возможную дату поступления в больницы лекарства от COVID-19

Снабжение российских больниц "Авифавиром", первым в стране утвержденным препаратом от коронавирусной инфекции, предположительно, стартует 11 июня. Об этом рассказали специалисты Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Препарат "Авифавир" был разработан учеными РФПИ и фармацевтической корпорацией "ХимРар" на основе субстанции японского препарата "Фавипиравир", созданного в 2014 году для лечения тяжелых форм гриппа.

Согласно результатам клинических испытаний, отечественными экспертами не было зафиксировано ни одного побочного эффекта. По словам специалистов, эффективность "Авифавира" превышает 80%, что является критерием для определения медикамента в статус с высокой противовирусной активностью, передают "Известия".

"Произведено уже 18 тыс. упаковок препарата, в июне планируем поставить в российские больницы свыше 60 тыс. упаковок", — заявили в РФПИ.

Представители Фонда также выразили готовность увеличить объем производства лекарства при необходимости. В настоящее время нормы не превышают 60 тыс. упаковок в месяц.