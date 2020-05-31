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8:48   31 Мая 2020
Технологии

Украина сообщила о результатах проведения испытания ракет комплекса "Нептун"

Украина сообщила о результатах проведения испытания ракет комплекса "Нептун"

Разработанные на Украине крылатые ракеты Р-360 класса РК-360МЦ "Нептун" успешно прошли испытания на поражение выбранных целей. Об этом сообщил председатель конструкторского бюро "Луч" в составе концерна "Укроборонпром" Олег Коростелев.

Запуск ракет был осуществлен с территории полигона Алибей, расположенного в Одесской области. Уничтожение поставленных боевой задачей целей было успешно реализовано с временным промежутком в несколько секунд над акваторией Черного моря. 

"Я всех вас поздравляю! Испытания прошли успешно, все надводные цели были поражены на заданной дальности", — цитирует ФАН заявление Коростелева. 

Отметим, что ударной силой данной модели боевых снарядов в 2019 году спекулировал экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексадр Турчинов, по мнению которого ракеты имеют возможность ликвидировать Крымский мост всего за несколько минут. В ответ на заявление представителя ведомства высказался депутат Госдумы России Владимир Жириновский, он отметил, что Украина перестанет быть государством в случае подобного инцидента. 

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Автор: Борис Нестеров

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