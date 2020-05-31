Трамп считает, что нацгвардию поздно задействовали в Миннеаполисе

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы в Миннеаполисе на пару дней раньше задействовали национальную гвардию, таких массовых беспорядков удалось бы избежать. Трамп написал об этом на своей странице в Twitter.

Нацгвардию задействовали в Миннеаполисе, потому что мэр-демократ уже ничего не мог сделать, но если бы войска задействовали на пару дней раньше, тогда не было бы таких последствий из-за беспорядков и никто бы не захватил полицейское управление, заявил Трамп.

Президент США похвалил нацгвардию за отличную работу на фоне протестов из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб от рук полицейского в Миннеаполисе при задержании по подозрению в оплате покупок фальшивыми деньгами.

Трамп ранее уже критиковал мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея, который является демократом. Республиканец подвергал критике его действия на фоне массовых беспорядков, а накануне Трамп пригрозил, что в случае продолжения протестов будет подавлять их "неограниченной военной мощью", передает РИА Новости.