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Трамп считает, что нацгвардию поздно задействовали в Миннеаполисе

Трамп считает, что нацгвардию поздно задействовали в Миннеаполисе

 Военные вертолеты появились над Миннеаполисом, где проходят акции протеста

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8:30   31 Мая 2020
Общество

Трамп считает, что нацгвардию поздно задействовали в Миннеаполисе

Трамп считает, что нацгвардию поздно задействовали в Миннеаполисе

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы в Миннеаполисе на пару дней раньше задействовали национальную гвардию, таких массовых беспорядков удалось бы избежать. Трамп написал об этом на своей странице в Twitter.

Нацгвардию задействовали в Миннеаполисе, потому что мэр-демократ уже ничего не мог сделать, но если бы войска задействовали на пару дней раньше, тогда не было бы таких последствий из-за беспорядков и никто бы не захватил полицейское управление, заявил Трамп.

Президент США похвалил нацгвардию за отличную работу на фоне протестов из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб от рук полицейского в Миннеаполисе при задержании по подозрению в оплате покупок фальшивыми деньгами.

Трамп ранее уже критиковал мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея, который является демократом. Республиканец подвергал критике его действия на фоне массовых беспорядков, а накануне Трамп пригрозил, что в случае продолжения протестов будет подавлять их "неограниченной военной мощью", передает РИА Новости.

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Автор: Илья Романович
#сша #трамп #нацгвардия #протесты #Миннеаполис

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