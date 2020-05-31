СМИ сообщают о продаже США недвижимости в Гонконге из-за возрастающего напряжения

Американское правительство распродает недвижимость в Гонконге на сумму более миллиарда долларов в связи с возрастающим напряжением в контексте взаимоотношений между США и Китаем из-за намерений Пекина в отношении административного района.

Информацию об этом передает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление представителя Госдепартамента США. По данным источника, собственность Вашингтона может приобрести на сайте HK01, на площадке которого накануне появились соответствующие объявления. Имущество принадлежит ряду самых богатых олигархов города.

"Бюро Госдепартамента... регулярно пересматривает недвижимое имущество правительства США за границей в рамках программы по глобальному повторному инвестированию", — сказано в сообщении Госдепа.

Правительство Китайской Народной Республики (КНР) ранее анонсировало решение передать в разработку специалистам Всекитайского собрания народных представителей законопроект, положения которого предполагали бы защиту национальных ценностей Гонконга. Вашингтон назвал выбранную властями КНР стратегию "предвестником гибели" автономии района.