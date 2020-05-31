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6:32   31 Мая 2020
Экономика

Депутат Рады назвала главное условие для восстановления промышленности Украины

Депутат Рады назвала главное условие для восстановления промышленности Украины

Сфера украинской промышленности сможет вернуться в прежнее русло только при условии возобновления сотрудничества с рынками России и стран СНГ. Такое мнение озвучила депутат Верховной рады Наталья Королевская.

Политик также заявила о неверно выбранной правительством стратегии по восстановлению  экономики Украины, обрушившейся в связи пандемией коронавирусной инфекции. Королевская предрекла неэффективность утвержденного плана, добавив, что для возрождения промышленности следует еще аннулировать экономическую блокаду в отношении Донбасса, передает Федеральное агентство новостей

"Без возврата потерянных рынков России и стран бывшего СНГ, на которые всегда ориентировались наши крупные предприятия, промышленность не вернется на прежний уровень", — заявила депутат. 

Наталья Королевская отметила, что украинские производители никогда не были направлены на удовлетворение европейского рынка. Таким образом, политик опровергла улучшения экономической ситуации в стране посредством борьбы за расширение квот для Киева на рынке ЕС. 

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Автор: Василий Пименов
#верховная рада #наталья королевская

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