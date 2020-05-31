Трамп заявил о появлении "величайшего вооружения" у США

Анонс появления у США "величайшего" в истории вооружения состоялся после проведения запуска корабля Crew Dragon с мыса Канаверал. Понаблюдать за запуском прибыл сам президент США Дональд Трамп.

Ракета-носитель Falcon 9 благополучно доставила на орбиту пилотируемый корабль с американскими астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли. Crew Dragon должен состыковаться с Международной космической станцией в воскресенье, 31 мая.

Американский лидер Дональд Трамп выступил в штате Флорида после запуска корабля. Он заявил, что уже скоро американцы совершат высадку на Марс и получат "величайшие" вооружения, равным которых еще не было в истории.

Глава Белого дома добавил, что уже видел разработки, и они привели его в восторг. Какие-либо подробности об этом он решил не уточнять, передает РИА Новости.