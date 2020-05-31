Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Военные вертолеты появились над Миннеаполисом, где проходят акции протеста

Военные вертолеты появились над Миннеаполисом, где проходят акции протеста

 Жители Нью-Йорка перекрыли улицу в знак протеста из-за убийства темнокожего в Миннеаполисе

Жители Нью-Йорка перекрыли улицу в знак протеста из-за убийства темнокожего в Миннеаполисе
Трамп перенес саммит G7 и пригласил на него ряд стран, в том числе Россию

Трамп перенес саммит G7 и пригласил на него ряд стран, в том числе Россию

 Турция сотрудничает с разыскиваемым террористом аль-Тирахом в Ливии

Турция сотрудничает с разыскиваемым террористом аль-Тирахом в Ливии
Politico: вирус и «СП-2» разобщили Трампа и Меркель

Politico: вирус и «СП-2» разобщили Трампа и Меркель

 Перенджиев: расширяя базы в Сирии, Москва посылает сигнал США

Перенджиев: расширяя базы в Сирии, Москва посылает сигнал США
Военные вертолеты появились над Миннеаполисом, где проходят акции протеста

Военные вертолеты появились над Миннеаполисом, где проходят акции протеста

 Жители Нью-Йорка перекрыли улицу в знак протеста из-за убийства темнокожего в Миннеаполисе

Жители Нью-Йорка перекрыли улицу в знак протеста из-за убийства темнокожего в Миннеаполисе
Трамп перенес саммит G7 и пригласил на него ряд стран, в том числе Россию

Трамп перенес саммит G7 и пригласил на него ряд стран, в том числе Россию

 Турция сотрудничает с разыскиваемым террористом аль-Тирахом в Ливии

Турция сотрудничает с разыскиваемым террористом аль-Тирахом в Ливии
Politico: вирус и «СП-2» разобщили Трампа и Меркель

Politico: вирус и «СП-2» разобщили Трампа и Меркель

 Перенджиев: расширяя базы в Сирии, Москва посылает сигнал США

Перенджиев: расширяя базы в Сирии, Москва посылает сигнал США
5:50   31 Мая 2020
Армия

Трамп заявил о появлении "величайшего вооружения" у США

Трамп заявил о появлении "величайшего вооружения" у США

Анонс появления у США "величайшего" в истории вооружения состоялся после проведения запуска корабля Crew Dragon с мыса Канаверал. Понаблюдать за запуском прибыл сам президент США Дональд Трамп.

Ракета-носитель Falcon 9 благополучно доставила на орбиту пилотируемый корабль с американскими астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли. Crew Dragon должен состыковаться с Международной космической станцией в воскресенье, 31 мая.

Американский лидер Дональд Трамп выступил в штате Флорида после запуска корабля. Он заявил, что уже скоро американцы совершат высадку на Марс и получат "величайшие" вооружения, равным которых еще не было в истории.

Глава Белого дома добавил, что уже видел разработки, и они привели его в восторг. Какие-либо подробности об этом он решил не уточнять, передает РИА Новости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#сша #трамп #вооружение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...