Трамп перенес саммит G7 и пригласил на него ряд стран, в том числе Россию

Президент США Дональд Трамп принял решение отложить проведение саммита G7 в очной форме. Американский глава также расширил список стран, входящих в "большую семерку".

Саммит G7 перенесен на сентябрь. Трамп решил расширить состав и пригласить Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. По его мнению, действующая группа стран устарела и не представляет в полной мере весь мир. Директор Белого дома по коммуникациям поддержал решение президента и предложил обсудить новым составом, как вести дела с Китаем.

Трамп рассчитывал провести международную встречу в очной форме в июне. Он заверил, что пик заболеваемости в стране пройден, однако не все главы государств приняли приглашение США. Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась приезжать в Вашигтон из-за пандемии коронавируса.