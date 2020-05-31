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Военные вертолеты появились над Миннеаполисом, где проходят акции протеста

Военные вертолеты появились над Миннеаполисом, где проходят акции протеста

 Жители Нью-Йорка перекрыли улицу в знак протеста из-за убийства темнокожего в Миннеаполисе

Жители Нью-Йорка перекрыли улицу в знак протеста из-за убийства темнокожего в Миннеаполисе
Трамп перенес саммит G7 и пригласил на него ряд стран, в том числе Россию

Трамп перенес саммит G7 и пригласил на него ряд стран, в том числе Россию

 Турция сотрудничает с разыскиваемым террористом аль-Тирахом в Ливии

Турция сотрудничает с разыскиваемым террористом аль-Тирахом в Ливии
Politico: вирус и «СП-2» разобщили Трампа и Меркель

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 Перенджиев: расширяя базы в Сирии, Москва посылает сигнал США

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4:41   31 Мая 2020
Политика

Трамп перенес саммит G7 и пригласил на него ряд стран, в том числе Россию

Трамп перенес саммит G7 и пригласил на него ряд стран, в том числе Россию

Президент США Дональд Трамп принял решение отложить проведение саммита G7 в очной форме. Американский глава также расширил список стран, входящих в "большую семерку".

Саммит G7 перенесен на сентябрь. Трамп решил расширить состав и пригласить Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. По его мнению, действующая группа стран устарела и не представляет в полной мере весь мир. Директор Белого дома по коммуникациям поддержал решение президента и предложил обсудить новым составом, как вести дела с Китаем.

Трамп рассчитывал провести международную встречу в очной форме в июне. Он заверил, что пик заболеваемости в стране пройден, однако не все главы государств приняли приглашение США. Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась приезжать в Вашигтон из-за пандемии коронавируса.

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Автор: Илья Романович
#россия #трамп #g7

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