Турция сотрудничает с разыскиваемым террористом аль-Тирахом в Ливии

Ливийский террорист Саад аль-Тирах был замечен на переговорах с агентами турецкой разведки. Боевик регулярно встречается с ними в одном из кафе в городе Аз-Зара в Ливии.

Сотрудники разведывательных служб Турции, которая поставляет оружие и технику боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, регулярно проводят встречи с главарями радикальных бандформирований в кафе "Кикуз" в городе Аз-Зара.

Заведение принадлежит Сааду аль-Тираху, главарю группировки "Ансар аш-Шария", а также Совета шуры моджахедов Дерны, связанных с запрещенными в РФ террористическими организациями "Аль-Каида" и "Исламское государство". Члены этих группировок принимают участие в боях на стороне боевиков ПНС Ливии к югу от Триполи.

Аль-Тирах прежде состоял в альянсе с египетскими террористами, он был объявлен в розыск в 2018 году, когда после освобождения Дерны силами Ливийской национальной армии (ЛНА) покинул город. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.