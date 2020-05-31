Военные вертолеты появились над Миннеаполисом, где проходят акции протеста

Военные вертолеты барражируют над городом, где проходят мирные акции протеста из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским. Сотни людей собрались у импровизированного мемориала на месте трагедии.

Власти США направили военные вертолеты на места, где американцы проводят акции против расизма, сообщает РИА Новости. Участок тротуара рядом с местом убийства превратили в мемориал. Американцы несут туда цветы, плакаты с лозунгами, шары и свечи.

Улицы, ведущие к месту трагедии, перекрыли растяжками и плакатами, на которых написано: "Священное место". Протестующие призывают к миру и безопасности. Один пожилой белый мужчина поделился, что приехал в США в 1986 году, и его сразу предупредили не связываться с полицией в центре города. Он также рассказал, что его дочь уже дважды надышалась слезоточивым газом, который применяют полицейские.