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Военные вертолеты появились над Миннеаполисом, где проходят акции протеста

Военные вертолеты появились над Миннеаполисом, где проходят акции протеста

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Военные вертолеты появились над Миннеаполисом, где проходят акции протеста

Военные вертолеты появились над Миннеаполисом, где проходят акции протеста

 Жители Нью-Йорка перекрыли улицу в знак протеста из-за убийства темнокожего в Миннеаполисе

Жители Нью-Йорка перекрыли улицу в знак протеста из-за убийства темнокожего в Миннеаполисе
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2:58   31 Мая 2020
Общество

Военные вертолеты появились над Миннеаполисом, где проходят акции протеста

Военные вертолеты появились над Миннеаполисом, где проходят акции протеста

Военные вертолеты барражируют над городом, где проходят мирные акции протеста из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским. Сотни людей собрались у импровизированного мемориала на месте трагедии.

Власти США направили военные вертолеты на места, где американцы проводят акции против расизма, сообщает РИА Новости. Участок тротуара рядом с местом убийства превратили в мемориал. Американцы несут туда цветы, плакаты с лозунгами, шары и свечи.

Улицы, ведущие к месту трагедии, перекрыли растяжками и плакатами, на которых написано: "Священное место". Протестующие призывают к миру и безопасности. Один пожилой белый мужчина поделился, что приехал в США в 1986 году, и его сразу предупредили не связываться с полицией в центре города. Он также рассказал, что его дочь уже дважды надышалась слезоточивым газом, который применяют полицейские.

"Как вы думаете, будут ли они стрелять по людям сегодня?" — задался вопросом мужчина.

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Автор: Яна Либерман
#сша #протесты

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