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Встречи боевиков ПНС Ливии и разведки Турции проходят в кафе выходца из ИГИЛ

Встречи боевиков ПНС Ливии и разведки Турции проходят в кафе выходца из ИГИЛ

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1:27   31 Мая 2020
Политика

Встречи боевиков ПНС Ливии и разведки Турции проходят в кафе выходца из ИГИЛ

Встречи боевиков ПНС Ливии и разведки Турции проходят в кафе выходца из ИГИЛ

Разведслужбы Турции в Ливии поддерживают тесные контакты с радикалами "Совета шуры Бенгази и Дерны". Турецкие военные и боевики регулярно проводят встречи в кафе, которым владеет выходец из запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.

Кафе под названием "Кикуз", которое находится в городе Аз-Зара и расположено напротив здания суда, стало местом, где турецкие разведчики регулярно встречаются с главарями бандформирований "Совета шуры Бенгази и Дерны", с которыми обсуждают свои планы. Владельцем кафе является Саад ад-Тейра, бывший член запрещенной на территории РФ террористической группировки "Исламское государство", передает Федеральное агентство новостей.

Турецких властей уже неоднократно уличали в сотрудничестве с радикальными исламистами, в том числе в Сирии, где после разгрома основных террористических группировок многие попавшие в плен боевики заявляли о наличии тесных связей с Анкарой. Турция при этом продолжает поддерживать боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии поставками оружия и техники. Кроме того, Анкара переправляет для службы в рядах триполитанских боевиков сирийских наемников из Идлиба.

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Автор: Илья Романович
#турция #боевики #ливия #кафе #пнс

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