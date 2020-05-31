Очередные "доказательства" вымышленной отправки Россией своих истребителей в Ливию появились в Сети. Руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик доказал несостоятельность фейковых заявлений против России.

Последние три дня одна из главных политических тем — воображаемая переброска Россией своих МиГ-29 в Ливию. Заявление Африканского командования США пестрит нестыковками и надуманными выводами, уверен Комиссар Яррик, передает Федеральное агентство новостей. Приложенные к заявлению фотографии оказались сделанными ранее событий в Ливии. На снимках изображены российские самолеты в небе над Сирией, где военные США и России неоднократно встречались на протяжении последних пяти лет. Закрашенные выходные данные на фотографиях слишком красноречиво вызывают подозрения.

Авторы фейков также упомянули, что на истребителях были закрашены опознавательные знаки. Военный эксперт поясняет, что стирание символики при передаче техники — распространенная практика. Было бы странно, если бы сирийские военнослужащие летали на самолетах с российскими опознавательными знаками.