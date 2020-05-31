Жители Нью-Йорка перекрыли улицу в знак протеста из-за убийства темнокожего в Миннеаполисе

Волна протестов в США, вызванная смертью афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего после задержания полицией в Миннеаполисе, прокатилась по разным штатам. В Нью-Йорке толпа в знак протеста перекрыла уличное движение.

Афроамериканца Джорджа Флойда в штате Миннесота задержали по подозрению в оплате покупок фальшивыми купюрами. Флойд скончался после того, как полицейский при задержании коленом приложил его шею к асфальту. Сотрудника полиции обвинили в непредумышленном убийстве.

Возмущение общественности привело к блокировке дорожного движения в Нью-Йорке. Жители города в знак протеста против жестокости и расизма вышли на улицы, как можно заметить на кадрах видео с места событий.

Протестующих в Нью-Йорке запечатлел корреспондент издания Nation News.