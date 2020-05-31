Захарова разбила обвинения Госдепа США в адрес России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления Госдепартамента США о том, что Россия якобы печатает в Ливии поддельную валюту, "фальшивыми". Она заявила, что история старая и неоднократно обсуждалась.

Госдеп выдвинул Москве обвинения в распространении якобы фальшивой ливийской валюты. По информации США, мальтийские власти конфисковали партию динаров на 1,1 млрд долларов. Эту валюту правительство Бенгази якобы заказало у российской компании "Госзнак", передает Федеральное агентство новостей.

Захарова опровергла эти данные, обратив внимание на срок давности истории, корни которой уходят в 2015 год. Представитель МИД РФ отметила, что Ливия на протяжении многих лет не может прийти к миру "не без роли США". Она пояснила, что в стране действует два Центробанка, один из которых легитимный и совершенно законно заключил соглашение с "Госзнаком" о производстве национальной валюты.