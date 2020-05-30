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Страны ЕС не справляются со сдерживанием поставок оружия Турции в Ливию

Страны ЕС не справляются со сдерживанием поставок оружия Турции в Ливию

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23:34   30 Мая 2020
Политика

Страны ЕС не справляются со сдерживанием поставок оружия Турции в Ливию

Страны ЕС не справляются со сдерживанием поставок оружия Турции в Ливию

Корабли европейской миссии IRINI не создают никаких помех для турецких ВМС на пути в Ливию, заявил профессор МГУ Александр Вавилов. Операция ЕС бесполезна для разрешения ливийского кризиса, считает эксперт по Ближнему Востоку.

Турция продолжает сохранять интенсивное морское сообщение с Ливией, несмотря на все громкие заявления стран ЕС о намерениях жесткого контроля за соблюдением оружейного эмбарго ООН. О бесполезности миссии IRINI говорит большое скопление турецких кораблей у ливийского побережья.

Европейская миссия IRINI не поможет в решении проблемы с поставками турецкого оружия в Ливию, убежден Вавилов. Эксперт заявил об этом в беседе с Федеральным агентством новостей. Профессор МГУ считает, что Анкара будет продолжать беспрепятственно снабжать оружием боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в нарушение эмбарго ООН. Вавилов уверен, что никакой конфронтации между европейскими и турецкими кораблями не возникнет.

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Автор: Борис Нестеров
#ес #турция #ливия #корабли

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