Страны ЕС не справляются со сдерживанием поставок оружия Турции в Ливию

Корабли европейской миссии IRINI не создают никаких помех для турецких ВМС на пути в Ливию, заявил профессор МГУ Александр Вавилов. Операция ЕС бесполезна для разрешения ливийского кризиса, считает эксперт по Ближнему Востоку.

Турция продолжает сохранять интенсивное морское сообщение с Ливией, несмотря на все громкие заявления стран ЕС о намерениях жесткого контроля за соблюдением оружейного эмбарго ООН. О бесполезности миссии IRINI говорит большое скопление турецких кораблей у ливийского побережья.

Европейская миссия IRINI не поможет в решении проблемы с поставками турецкого оружия в Ливию, убежден Вавилов. Эксперт заявил об этом в беседе с Федеральным агентством новостей. Профессор МГУ считает, что Анкара будет продолжать беспрепятственно снабжать оружием боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в нарушение эмбарго ООН. Вавилов уверен, что никакой конфронтации между европейскими и турецкими кораблями не возникнет.