Оперштаб за сутки констатировал смерть 69 москвичей с COVID-19

Московские врачи за все время пандемии объявили о смерти 2477 пациентов. Об этом сообщил оперативный штаб столицы по мониторингу распространения коронавируса.

При составлении статистики жертвы с коронавирусом разделают на две группы. В первую группу заносят тех, у кого COVID-19 стал первопричиной смерти, а во вторую — пациентов с диагностированным коронавирусом как прочим. Сейчас в столице объявлено плато заболеваемости, эпидемиологическая ситуация стабилизируется. Власти начинают выводить некоторые ограничительные меры.

Всего с начала распространения коронавируса в Москве выявлено 178 196 случаев с положительным тестом на COVID-19. Больше 78 тысяч пациентов успешно выписались из стационаров. Справившимся с новым вирусом предлагают сдать кровь для донорства плазмы. Медики также делают бесплатные тесты на COVID-19 и иммунитет к нему.