Трамп назвал CNN "неудачниками" за публикацию о якобы причастности РФ к протестам в США

Публикация CNN о беспорядках в Соединенных Штатах возмутила американского лидера Дональда Трампа. Журналисты издания упомянули в материале "вмешательство" России.

Президента возмутила информация о том, что РФ якобы виновата в беспорядках, которые произошли на территории США. Трамп назвал публикацию CNN фейковой, а само издание, по его словам, имеет "очень плохие рейтинги". Он рассказал на своей странице в социальной сети, что CNN во всех событиях ищет след России.

В разных городах США вспыхнули ожесточенные акции протеста из-за смерти афроамериканца в Миннеаполисе во время задержания сотрудниками полиции. Журналисты CNN активно освещают ситуацию и намекнули на якобы причастность РФ к волне протестов.

Дональд Трамп систематически критикует СМИ за распространение дезинформации. Антироссийская истерия началась в США еще во время президентства Барака Обамы. Политологи предполагают, что именно он принимал участие в создании вброса о "вмешательстве" России в выборы президента США в 2016 году.

Кроме того, американские сервисы ведут агрессивную политику против СМИ России. Например, платформа YouTube активно используется русофобскими пропагандистами для атаки на РФ, а корпорация Google недавно заблокировала аккаунт Федерального агентства новостей, уничтожив десятки тысяч репортажей и документальных фильмов. При этом причины такого поведения указаны не были.