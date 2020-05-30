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22:17   30 Мая 2020
Технологии

Трамп следит за вторым запуском Crew Dragon с астронавтами

Трамп следит за вторым запуском Crew Dragon с астронавтами

Президент США Дональд Трамп прибыл на мыс Канаверал во Флориде, чтобы наблюдать за запуском Crew Dragon SpaceX с экипажем на борту на МКС. Началась загрузка топлива.

Вторая попытка запуска пилотируемого корабля в США началась. Дональд Трамп следит за происходящим на месте. Впервые за девять лет американские астронавты полетят на МКС в корабле производства США. Ранее на станцию их доставляли российские корабли "Союз".

Первый запуск ракеты-носителя Falcon 9 был отменен из-за неблагоприятных погодных условий. Вторую попытку запланировали на 30 мая. Частная компания Илона Маска SpaceX отправляет отправляет Дугласа Херли и Роберта Бенкена в космос на Crew Dragon, который раньше использовался в качестве грузового судна.

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Автор: Илья Романович
#сша #трамп #crew dragon

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