Трамп следит за вторым запуском Crew Dragon с астронавтами

Президент США Дональд Трамп прибыл на мыс Канаверал во Флориде, чтобы наблюдать за запуском Crew Dragon SpaceX с экипажем на борту на МКС. Началась загрузка топлива.

Вторая попытка запуска пилотируемого корабля в США началась. Дональд Трамп следит за происходящим на месте. Впервые за девять лет американские астронавты полетят на МКС в корабле производства США. Ранее на станцию их доставляли российские корабли "Союз".

Первый запуск ракеты-носителя Falcon 9 был отменен из-за неблагоприятных погодных условий. Вторую попытку запланировали на 30 мая. Частная компания Илона Маска SpaceX отправляет отправляет Дугласа Херли и Роберта Бенкена в космос на Crew Dragon, который раньше использовался в качестве грузового судна.