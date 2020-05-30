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21:54   30 Мая 2020
Армия

Россия осложнит США воровство нефти САР, усилив военное присутствие в Сирии

Россия осложнит США воровство нефти САР, усилив военное присутствие в Сирии

Новый российский опорный пункт в сирийской Хасаке обеспечит безопасность местных жителей и воспрепятствует контрабанде украденной американцами сирийской нефти, передают СМИ.

Войска США без каких-либо ограничений перемещаются по территориям восточных провинций САР, застраивая их военными базами и контролируя процесс расхищения и контрабанды сирийских нефтяных запасов. Подобная деятельность противоречит международному праву и негативно сказывается на простых сирийцах в регионе.

Доходы от продажи ворованной нефти оседают в карманах американцев, тогда как население Сирии не получает ничего. США попросту нарушают права граждан САР, в свете чего РФ планирует укрепление сирийских границ в восточных провинциях и обеспечение правопорядка на этих территориях, сообщает ФАН.

Военнослужащие России построят опорный пункт неподалеку от населенного пункта Сималька, расположенного вблизи границы САР и Ирака, рядом с местом базирования американских солдат. ВС РФ будут осуществлять защиту мирных жителей и препятствовать контрабанде незаконно добытой нефти курдскими боевиками, подконтрольными Вашингтону.

Строительство российского опорного пункта может вызвать бурную реакцию со стороны США, которые будут заявлять, что Россия якобы занимается "милитаризацией" САР. Тем не менее, все знают, что настоящим агрессором в Сирии является Вашингтон, ворующий сирийскую нефть и снабжающий террористические группировки. РФ же наоборот значительно осложнит противоправные действия США в восточной части страны.

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Автор: Илья Романович
#россия #сша #сирия #курды #нефть #хасака

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