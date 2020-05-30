Минздрав РФ одобрил первый препарат против COVID-19

Первый в России препарат для лечения коронавируса получил одобрение Минздрава.

"Авифавир" производства РФПИ и "Химрар" одобрили в Минздраве, это следует из информации в государственном реестре лекарственных средств. Препарат предназначен для лечения коронавирусной инфекции.

Подробная и достоверная информация о коронавирусе в России представлена на официальном портале стопкоронавирус.рф. По последним оперативным данным в Российской Федерации выявлено 396 575 случаев COVID-19, 167 469 человек выздоровело.