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21:26   30 Мая 2020
Общество

Росгвардия устроила онлайн-викторину в честь Дня защиты детей

Росгвардия устроила онлайн-викторину в честь Дня защиты детей

Основной темой викторины стали правила личной безопасности. Она включает в себя ряд вопросов для младших школьников. 

Стать участником онлайн-викторины может любой ребенок. Для этого нужно зайти на официальную страницу Росгвардии в одной из социальных сетей. Проведение викторины приурочено ко Дню защиты детей, который празднуется 1 июня.

Викторина состоит из 15 вопросов, подготовленных совместно с учителями ОБЖ. Каждый вопрос описывает потенциально опасную для ребенка ситуацию и включает в себя три варианта ответа. Также в викторине есть шутливые вопросы в стиле "вредных" советов писателя Г. Остера.

Онлайн-викторина позволит закрепить знания детей о правилах личной безопасности, а родители смогут убедиться, что их ребенок сумеет найти выход из проблемной ситуации и знает телефоны экстренных служб.

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Автор: Илья Романович
#безопасность #росгвардия #викторина #день защиты детей

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