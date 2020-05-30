Росгвардия устроила онлайн-викторину в честь Дня защиты детей

Основной темой викторины стали правила личной безопасности. Она включает в себя ряд вопросов для младших школьников.

Стать участником онлайн-викторины может любой ребенок. Для этого нужно зайти на официальную страницу Росгвардии в одной из социальных сетей. Проведение викторины приурочено ко Дню защиты детей, который празднуется 1 июня.

Викторина состоит из 15 вопросов, подготовленных совместно с учителями ОБЖ. Каждый вопрос описывает потенциально опасную для ребенка ситуацию и включает в себя три варианта ответа. Также в викторине есть шутливые вопросы в стиле "вредных" советов писателя Г. Остера.

Онлайн-викторина позволит закрепить знания детей о правилах личной безопасности, а родители смогут убедиться, что их ребенок сумеет найти выход из проблемной ситуации и знает телефоны экстренных служб.