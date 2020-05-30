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МИД РФ емко описал отношения Москвы и Вашингтона польской цитатой

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21:15   30 Мая 2020
Политика

МИД РФ емко описал отношения Москвы и Вашингтона польской цитатой

МИД РФ емко описал отношения Москвы и Вашингтона польской цитатой

Проблемы взаимоотношений между Российской Федерацией и Соединенными Штатами возникают в сфере контроля над вооружениями стран. Об этом сообщил заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат подчеркнул, что стороны движутся от одной низкой точки к следующей. Сложившуюся ситуацию можно описать словами польского писателя Станислава Ежи Леца: "Мы думали, что достигли дна, но затем снизу постучали". 

По словам политика, сейчас противостояние между сверхдержавами гораздо безопаснее, чем во времена холодной войны. Однако тогда действия государств были более предсказуемыми. Сейчас же складывается впечатление, что Белый дом отказывается верить в контроль за вооружениями, пишет РИА ФАН.

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Автор: Яна Либерман
#сша #рябков #мид рф #договор

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