Бредихин: Эрдоган продолжит вербовать террористов ИГ для расширения интересов Турции

Нет никаких предпосылок к тому, что режим президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вдруг решит отказаться от наемников для Ливии в попытках расширить свою роль в других странах. Об этом заявил кандидат исторических наук Антон Бредихин .

Турция видит в вербовке сирийских намеников определенную силу и средство для влияния в других странах. Формат возвращения Османского султана для низ близок, заявил Бредихин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей в субботу, 30 мая.

По мнению Бредихина, в этой связи возможна эскалация конфликта. Кроме этого, собеседник агентства призвал помнить о волне революций в регионе. Подобные "заварушки" будут и дальше происходить, тем более в соседних странах.

"Поэтому они [наемники — ред.] могут быть использованы в других странах, где предусматривается расширение турецкого влияния", — считает Бредихин.

Ранее военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с ФАН заявил, что именно Турция усиливает кризис в Ливии. Он заявил, что Анкара — это главный субъект, подливающий керосин в огонь гражданской войны из большой канистры.