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20:47   30 Мая 2020
Политика

"Гознак" назвал неправомерным арест партии банкнот для Ливии

"Гознак" назвал неправомерным арест партии банкнот для Ливии

"Гознак" счел нарушением норм международного права инцидент с задержанием Мальтой партии банкнот, которые предприятие изготовило для Центрального банка Ливии в Тобруке. Об этом в субботу сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Представитель "Гознака" в беседе с агентством напомнил, что заказ банкнот еще в 2015 году одобрил совет директоров Центрального банка Ливии. В 2016 году право ЦБ на заключение такого рода контрактов было закреплено решением Правительства национального согласия. 

По мнению предприятия, задержание таможней Мальты в сентябре прошлого года контейнеров с банкнотами, принадлежащими Центральному банку Ливии, прошло в нарушение норм международного права.

Примечательно, что таможенные органы Мальты отреагировали на просьбу "Гознака" объяснить ситуацию только в 2020 году, сделав заявление, которое существенно искажает "фактические обстоятельства взаимоотношений АО "Гознак" и Центрального Банка Ливии.

Ранее ФАН писал, что США активно поддерживают вбросы против России, чтобы усилить свой военный контингент в Ливии. Так, они американцы распространили фейк об отправке российских истребителей в Ливию и печати "фальшивых" денег. Позже данная информация была полностью опровергнута.

 

 

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Автор: Василий Пименов
#россия #ливия #госзнак

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