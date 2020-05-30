Politico: вирус и «СП-2» разобщили Трампа и Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель отклонила приглашение президента США Дональда Трампа приехать на саммит G7 из-за пандемии коронавируса. Глава Белого дома хочет превратить мероприятия в символ возвращения к нормальной жизни после кризиса.

Отказ Меркель принять приглашение Трампа стал очередным эпизодом в целой серии примеров сложных отношений между этими двумя лидерами, пишет издание Politico. Американский лидер много раз критиковал Германию и Меркель по самым разным поводам, начиная с торгового профицита Германии и заканчивая ее отчислениями в бюджет НАТО.

В свою очередь, канцлер публично выражала несогласие с односторонним подходом администрации Трампа по ряду вопросов внешней политики: от изменения климата до иранской ядерной сделки, пишет издание.

Авторы статьи со ссылкой на источник отмечают, что в ходе телефонного разговора на этой неделе между Трампом и Меркель возникли острые разногласия по целому ряду вопросов, включая НАТО, «Северный поток — 2», а также отношения с Китаем. При этом официальной информации от представителей двух стран по этому поводу не поступало.

«Отказ Меркель лично приехать на саммит Большой семерки может подорвать попытки Трампа представить этот саммит как знаковое событие, которое подведет черту под периодом локдаунов и запретов на передвижения, введенных с целью борьбы с пандемией коронавируса», — говорится в статье.

Напомним, Трамп отменил проведение саммита в марте и заявил, что вместо этого он организует видеоконференцию. Но в своем твите от 20 мая он написал, что он, возможно, перенесет саммит, добавив: «Это станет отличным сигналом для всех — нормализация!»