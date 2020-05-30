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20:19   30 Мая 2020
Политика

Американские конгрессмены осудили выход США из ДОН

Американские конгрессмены осудили выход США из ДОН

Американские конгрессмены-демократы осудили выход США из Договора по открытому небу (ДОН). Соответствующий документ был направлен генеральному секретарю Майку Помпео.

Американский президент Дональд Трамп накануне сообщил, что США через шесть месяцев выйдут из ДОН, так как российская сторона "не выполняет условия соглашения", пишет Федеральное агентство новостей.

В письме говорится, что выход американцев из ДОН только усилит позиции президента России Владимира Путина и его страну, что может поставить под угрозу безопасность США.

Конгрессмены отметили, что США могут лишиться чуть ли не последнего договора по контролю над вооружениями, тем самым возложив на Россию дополнительную ответственность.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #сша #дон

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